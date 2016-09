Erdogan e Putin se encontram no G-20 para discutir Síria e suas relações

O presidente da Rússia Vladimir Putin e o da Turquia, Recep Tayypip Erdogan, se encontraram nos bastidores da cúpula do 6-20 para discutir a questão da Síria e como melhorar a relação conturbada dos dois países.

Agências de notícias russas citaram neste domingo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que afirmou que as delegações dos dois países se encontraram e depois a reunião apenas entre os dois líderes continuou, somente com a presença de seus ministros de Relações Exteriores.

A Rússia e a Turquia sofreram uma ruptura em suas relações por sete meses após a Turquia ter abatido um caça russo em sua fronteira com a Síria em novembro de 2015, no momento em que as tensões aumentaram na Síria, com Moscou e Ancara apoiando lados opostos no conflito. As relações começaram a melhorar no fim de junho, após Erdogan pedir desculpas pelo incidente.

As autoridades da Rússia e Turquia discutiram a perspectiva de a Rússia levantar o embargo ao setor de alimentação turco como parte de seu processo de reaproximação, informou o porta-voz Peskov neste domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.

