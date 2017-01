Empresa inglesa oferece serviço de faxineira naturistas

Tweet no Twitter

Uma empresa de Londres, na Inglaterra, criou polêmica ao lançar um serviço. Isso porque a Naturalist Cleaners oferece o serviço de faxineiras naturistas. A iniciativa tem feito sucesso e a companhia está se expandindo e já chegou a Manchester.

Quem contratar o serviço tem autorização para assistir à faxina das profissionais nuas e podem ficar pelados também. As informações são do jornal “Daily Star”. Fotos e vídeos das faxineiras, no entanto, são proibidos.

Durante a entrevista, a dona da empresa Laura Smith ressaltou que Sexo não faz parte do pacote. “O serviço se revelou bastante popular, tanto que estamos nos expandindo. Somos uma empresa de faxina. Não há nada sexual no negócio. A maior parte dos nossos clientes é naturista”, disse ela.

Uma hora de trabalho custa o equivalente a R$ 252. Cada hora adicional sai por R$ 213.