Emmanuel Macron, ministro da Economia da França, renuncia ao cargo

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O ministro da Economia da França, Emmanuel Macron, entregou sua renúncia ao presidente François Hollande, afirmou hoje o gabinete presidencial.

O movimento acontece em meio a especulações de que Macron, um político favorável aos negócios e o ministro mais popular do governo do Partido Socialista, considera candidatar-se à presidência nas eleições do ano que vem.

Segundo uma autoridade do gabinete da presidência, o cargo deve ser entregue a Michel Sapin, que o acumulará às suas funções de ministro da Finanças.

Macron ainda não anunciou oficialmente sua candidatura, mas fundou um movimento político, o “En Marche!”, que não se encontra “nem à esquerda, nem à direita”, segundo suas próprias palavras.

Seus críticos no Partido Socialista afirmam que ele traiu ideais da esquerda ao empurrar a França em direção a um modelo de negócios mais próximo do norte-americano, com afrouxamento das regras trabalhistas.

Para Macron, a França precisa mudar para se manter competitiva internacionalmente. Ele nunca foi eleito para um cargo. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo