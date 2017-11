Em encontro com Trump, Putin nega interferência da Rússia na eleição dos EUA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou “categoricamente” qualquer interferência do país e de autoridades ligadas a ele na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos.

Putin se encontrou neste sábado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos bastidores da reunião no Vietnã dos membros da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

“Putin rejeitou categoricamente até a possibilidade hipotética que a Rússia poderia ter de alguma forma interferido no processo eleitoral dos EUA”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Nos Estados Unidos, estão em curso investigações que apuram a ligação de autoridades russas com o pleito do ano passado. Há a suspeita que pessoas próximas a Trump tiveram contato com russos durante a campanha. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo