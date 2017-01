Em Davos, prefeito de Londres pede por Brexit mais suave

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, argumentou pela manutenção do acesso do Reino Unido ao mercado comum europeu e pediu para que líderes europeus ajudem, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Ele rejeita os planos da primeira-ministra britânica, Theresa May, para um chamado “Brexit difícil”, dizendo que é preciso “garantir acesso privilegiado ao mercado comum” para manter os empregos em Londres, bem como seu status global.

Khan disse que quando o Reino Unido deixar a União Europeia, os bancos e outras instituições podem deixar Londres não para outras capitais europeias, mas para a Ásia e Nova York. Em suas palavras, “essas seriam más notícias para a Europa e

para o Reino Unido”. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo