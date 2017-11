Eleição presidencial no Congo deve ser realizada em dezembro de 2018

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Autoridades eleitorais do Congo informaram que as eleições presidenciais há muito tempo esperadas no país devem ser realizadas em dezembro de 2018. O presidente da comissão eleitoral nacional, Corneille Nangaa, anunciou o plano neste domingo.

A insatisfação e irritação dos congoleses cresceu nos últimos meses diante da recusa do presidente Joseph Kabila em deixar o poder, mesmo após o fim de seu mandato, em dezembro de 2016, sem que eleições fossem realizadas.

Recentemente, a comissão eleitoral declarou que as eleições não poderiam ocorrer até

2019, por conta da violência na região de Kasai e de obstáculos logísticos.

O líder do maior partido de oposição do Congo disse que concordaria em postergar a votação até junho de 2018, desde que Kabila deixasse o cargo no final deste ano e fosse substituído por um governo de transição.

Não estava claro se os líderes da oposição aceitaram a nova data proposta.

Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo