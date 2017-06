Dispositivo explosivo é lançado em embaixada dos EUA em Kiev

A polícia de Kiev, capital da Ucrânia, disse que um dispositivo explosivo foi lançado no território da embaixada americana no país. Em uma declaração, a polícia ucraniana afirmou que ninguém foi ferido quando o dispositivo foi detonado no gramado da embaixada no fim da noite de quarta-feira.

A polícia não identificou o dispositivo explosivo, mas disse que o incidente está sendo tratado como ato terrorista. Em uma declaração subsequente, a embaixada confirmou que o incidente envolveu um “pequeno dispositivo explosivo” e acrescentou que não considera o ato como terrorista. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo