Dirigentes do México irão e membros do governo Trump se reúnem na próxima semana

Dirigentes do México irão se reunir com membros do futuro governo de Donald Trump na próxima semana, em Washington, para discutir segurança bilateral, migração e assuntos econômicos, de acordo com o governo mexicano.

O ministro de Relações Exteriores do país, Luis Videgaray, e o ministro da Economia, Ildefonso Guajardo, devem se encontrar com funcionários da Casa Branca entre 25 e 26 de janeiro, incluindo o chefe de gabinete, Reince Priebus, e o assessor e genro de Trump, Jared Kushner.

A reunião irá ocorrer em um momento difícil nas relações bilaterais entre os EUA e o México, após a promessa de Trump de renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) e de deportar imigrantes ilegais mexicanos. Trump também afirmou que planeja construir um muro ao longo da fronteira entre os dois países e que o México pagaria a conta. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo