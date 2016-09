Descoberta de novo corpo eleva número de mortes no terremoto italiano para 295

Equipes de resgate retiraram dos escombros o corpo de um afegão na cidade de Amatrice, que foi parcialmente arrasada por um forte terremoto no final de agosto, afirmaram autoridades nesta segunda-feira. Com a descoberta, sobe a 295 o número de mortos.

Quando o tremor de magnitude 6,2 atingiu Amatrice, Sayed Ahmad Hashimi, que estava na Itália sob proteção internacional, estava em uma casa compartilhada com outros refugiados afegãos, de acordo com Qorbanali Esmaeli, o porta-voz da embaixada do Afeganistão no país.

A casa onde eles estavam desmoronou, mas três residentes conseguiram deixar o local a salvo, enquanto um quarto foi atingido mas conseguiu sair sozinho de baixo dos escombros.

A embaixada afegã e o irmão de Hashimi alertaram que ele poderia estar soterrado, mas a localização da residência, perto de um desfiladeiro, tornava difícil o resgate, afirmou Esmaeli.

Cerca de 4 mil pessoas continuam desabrigadas após o terremoto. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo