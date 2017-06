Curdos iraquianos farão votação de independência em setembro

O presidente da região curda autônoma do Iraque, Masoud Barzani, disse que os curdos iraquianos realizarão uma votação popular sobre sua independência em 25 de setembro, em um anúncio no Twitter nesta quarta-feira.

Hamin Hawrami, assessor presidencial sênior, afirmou, em sua própria conta no Twitter, que a decisão segue uma reunião dos principais partidos políticos curdos em Irbil, a capitão da região.

A região curda do Iraque, com uma população de cerca de 5 milhões de habitantes, tem auto grau de autonomia, incluindo o próprio Parlamento e Forças Armadas. No entanto, as relações com o governo central em Bagdá têm se enfraquecido nos últimos anos em uma variedade de questões.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, disse em abril que respeiava o direito curdo de votar pela independência, mas ressaltou que não achava ser o momento certo para uma mudança. Fonte: Associated Press.

