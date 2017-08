Criança de 11 anos é atacada por colega com água fervente enquanto dormia

Uma criança de 11 anos sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, peito e ombros durante uma festa do pijama, no Bronx, em Nova York. Jamoneisha Merritt dormia no momento em que foi surpreendida por uma colega de 12 anos que jogou um copo de água fervente sobre ela. A jovem acordou gritando de dor e foi internada à pressas.

De acordo com a mídia local, o caso ocorreu na última segunda-feira (7). O rosto da jovem ficou tão ferido, que a família ainda não permitiu que ela se olhasse no espelho. Segundo a polícia, a agressora chegou a avisar para a vítima não dormir após uma discussão entre as duas. Uma pima de Jamoneisha informou que as duas meninas já haviam se desentendido anteriormente.

Publicidade

“Ela disse a ela que se ela dormisse, eles iriam fazer algo com ela”, contou Yolanda ao canal de TV. A agressora foi levada para a delegacia e autuada por agressão.