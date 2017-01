Costa do Marfim: presidente anuncia acordo para encerrar motim no exército

O presidente da Costa do Marfim disse que um acordo foi concluído neste sábado para encerrar um motim do exército de dois dias, que renovou as preocupações com a segurança no país.

O presidente Alassane Ouattara fez o anúncio durante uma reunião de gabinete neste sábado. No início do dia, seu ministro da Defesa liderou uma delegação para negociar com os soldados descontentes na segunda maior cidade do país, Bouake, onde o motim que viu as tropas dispararem suas armas começou na manhã desta sexta-feira.

Ouattara disse estar disposto a levar em conta as demandas dos soldados por mais dinheiro e uma melhoria em suas condições de vida e de trabalho, mas criticou a tática dos amotinados. “Quero dizer que essa maneira de exigir não é apropriada. De fato, mancha a imagem de nosso país, depois de todos os nossos esforços de desenvolvimento econômico e reposicionamento diplomático “, disse ele.

Ouattara chegou ao poder em 2011 depois de uma crise pós-eleitoral que custou mais de 3.000 vidas. A crise foi desencadeada pela recusa do ex-presidente Laurent Gbagbo em aceitar a derrota e renunciar. Ele enfrentou mais de uma década de turbulência que começou com o primeiro golpe do país em 1999.

O novo presidente teve dificuldades ao tentar criar um exército unificado. Analistas haviam previsto que o governo ofereceria recompensas para neutralizar a crise desta semana, como ocorreu quando os soldados fizeram uma revolta similar em 2014.

Os detalhes do acordo não estavam imediatamente disponíveis, e os representantes dos líderes do motim não puderam ser alcançados. Apesar da aparente rápida resolução, o incidente aponta para problemas persistentes com a recuperação da Costa do Marfim, disse Cynthia Ohayon, analista da África Ocidental para o International Crisis Group. “Este é outro lembrete de que as questões mais antigas que levaram à crise ainda não foram resolvidas”, disse ela. “Algumas pessoas esquecem e pensam que tudo está indo bem na Costa do Marfim. Acho que isso deve ser atenuado”.

Durante a maior parte do sábado, o motim parecia estar se intensificando. Houve um confronto armado em um acampamento militar em Abidjan, a maior cidade da Costa do Marfim, e barricadas foram erguidas no centro da cidade em meio a informações não confirmadas de que soldados rebeldes haviam chegado ao quartel-general militar e ao Ministério da Defesa. O ministério negou esses relatórios via redes sociais.

A embaixada norte-americana aconselhou os funcionários a manter-se afastados de estradas e ficar perto de suas casas, enquanto a França aconselhou restringir as viagens ao interior do país e evitar os acampamentos militares em Abidjan. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo