Coreia do Sul promete resposta ‘severa’ se Pyongyang atacar Guam

O exército da Coreia do Sul disse que a Coreia do Norte terá uma resposta “forte e severa” de Washington e Seul se cumprir a ameaça de lançar mísseis no entorno de Guam.

O porta-voz do Estado-Maior Conjunto de Seul, Roh Jae-cheon, disse hoje que os exércitos do EUA e da Coreia do Sul estão preparados para “punir severa e imediatamente” qualquer tipo de provocação da Coreia do Norte, mas não deu maiores detalhes.

A presidência sul-coreana disse que o assessor de Segurança Nacional, Chung Eui-yong presidirá uma reunião do conselho de segurança nacional na tarde desta quinta-feira para discutir as ameaças da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo