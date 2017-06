Coreia do Sul lança advertência após teste de míssil da Coreia do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou nesta quinta-feira que seu país “não recuará nem mesmo um passo nem fará qualquer compromisso” em relação à segurança nacional. Segundo ele, a Coreia do Norte pode enfrentar mais isolamento e maiores dificuldades econômicas, se insistir com seus testes militares.

A autoridade falou após a Coreia do Norte lançar mísseis em um teste mais cedo na quinta-feira (hora local). Os projéteis foram disparados da cidade costeira de Wonsan, no leste norte-coreano, e teriam percorrido cerca de 200 quilômetros, segundo o comando militar sul-coreano. Os mísseis caíram em águas entre a Península Coreana e o Japão, onde porta-aviões dos EUA participaram de exercícios militares conjuntos com Seul mais cedo nesta semana. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo