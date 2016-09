Coreia do Norte realiza novo teste nuclear

A Coreia do Norte confirmou na madrugada desta sexta-feira a realização de mais um teste nuclear. O lançamento do míssil nuclear ocorre oito meses após o último teste ordenado por Pyongyang e é o quinto registrado até o momento. A explosão foi a mais forte até então.

A série de testes pela Coreia do Norte desafia convenções internacionais e a pressão global para que o programa seja interrompido. Também crescem as preocupações de que o país esteja se aproximando do desenvolvimento de tecnologias para lançamento de mísseis nucleares de longo alcance, com capacidade de atingir o território norte-americano.

A vizinha Coreia do Sul, que identificou o teste nuclear a partir de um tremor de terra de 5,3 graus, classificou a explosão como um ato de “fanatismo despreocupado”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo