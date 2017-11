Coreia do Norte condena falas de Trump e o chama de ‘lunático’

Tweet no Twitter

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte condenou neste sábado a defesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da desnuclearização do país e qualificou o líder americano de “lunático”.

No primeiro comunicado oficial desde o início da visita de Trump à Ásia, a chancelaria afirmou que “a bélica viagem de Trump à região tem como objetivo confrontar nosso país, tentando remover nosso sistema nuclear de autodefesa”.

O texto acusa ainda Trump de tentar “demonizar” a Coreia do Norte e manter o país afastado da comunidade internacional.

“Os imprudentes discursos de um velho lunático como Trump jamais vão nos assustar ou deter nosso avanço. Ao contrário, tudo o que ele fala nos dá a certeza que a escolha de promoção do crescimento econômico ao mesmo tempo da construção da força nuclear é mais do justa, bem como nos dá ainda mais ânimo para completar nossos esforços para fabricação de armas”, afirma o texto.

Após uma série de testes, a Coreia do Norte não realizou nenhum exercício nuclear desde 15 de setembro.

Na quarta-feira, Trump, pediu em um discurso na Assembleia Nacional na Coreia do Sul para que o regime de Kim Jong Un não desafie o seu país com ameaças nucleares. “Os EUA não procuram confronto, mas não fugimos dele”, disse o presidente americano. Fonte: Associated Press.

