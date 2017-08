Coreia do Norte alerta para ‘política hostil’ de Washington

A Coreia do Norte alertou os Estados Unidos que jamais colocará seu programa nuclear na mesa de negociações, enquanto Washington mantiver sua “política hostil e ameaça nuclear”.

O alerta veio do vice-embaixador da Coreia do Norte, na Organização das Nações Unidas (ONU), Kim In Ryong, em uma transcrição de sua conversa com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

O embaixador repetiu a decisão do líder norte-coreano, Kim Jong Un, de “observar um pouco mais a conduta dos Yankees tolos e estúpidos”.

O líder norte-coreano ameaçou lançar mísseis nas águas próximas ao território norte-americano de Guam e, na terça-feira, o exército apresentou planos para o lançamento.

O embaixador reiterou a demanda de seu líder para que EUA parem imediatamente suas “provocações arrogantes” e “extremamente perigosas na Península da Coreia”, para atenuar as tensões.

Caso os americanos persistam, o embaixador disse que a Coreia do Norte vai “tomar uma decisão crucial, como já foi declarado”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo