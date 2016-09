Conselho de Segurança da ONU condena teste Nuclear da Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte, nesta sexta-feira, dizendo que daria início a um processo de consultas sobre “medidas apropriadas” em resposta.

O comunicado, que foi unânime e veio no mesmo dia do teste, diz que as ações da Coreia do Norte demonstraram uma “clara violação” e um “desprezo flagrante” das atuais resoluções do conselho, bem como de um tratado para paz e estabilidade internacional.

Pode levar semanas ou até meses para que o conselho elabore novas resoluções, que podem impor novas sanções, ou endurecer as já existentes. Em janeiro, quando a Coreia do Norte realizou um teste nuclear, o Conselho de Segurança levou dois meses para aplicar medidas punitivas.

Diplomatas disseram que esperavam que o padrão ou a frequência das ações da Coreia do Norte resultassem em uma reação mais rápida, dessa vez.

O embaixador chinês, Liu Jieyi, não confirmou se seu país aprovaria as sanções. “Ambas as partes devem se abster de provocação mútua e qualquer ação exacerbaria a situação”, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

