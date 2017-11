Comitê do Senado dos EUA deve apreciar sanções contra a Coreia do Norte

Membros do Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos disseram que chegaram a um acordo sobre uma legislação para fortalecer e ampliar as sanções financeiras americanas contra a Coreia do Norte.

O comitê deve considerar a medida na próxima semana. O projeto de lei tem como alvo bancos e outras instituições financeiras que continuam a fazer negócios com Pyongyang e com qualquer outra pessoas que evite as sanções existentes para apoiar o país asiático. A legislação também permite que os Estados e os governos locais descartem ou proíbam investimentos em empresas que mantêm vínculos com a Coreia do Norte.

O senador Mike Crapo (Idaho), que comanda a comissão, disse que “chegou a hora dos EUA tomarem a iniciativa de assegurar que todas as nações trabalhem juntas para isolar o regime de Kim Jong-un até que ele não tenha escolha a não ser mudar o comportamento perigoso e beligerante”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo