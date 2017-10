Comissão do Senado espanhol aprova proposta que retira poderes da Catalunha

Uma comissão do Senado da Espanha aprovou a proposta do governo de Mariano Rajoy para assumir o controle da Catalunha e parar o impulso da região pela independência.

As propostas elaboradas pela administração espanhola incluem a remoção dos líderes regionais do governo catalão e a restrição da autoridade do Parlamento da região. A comissão aceitou uma emenda da oposição para aplicar as medidas de forma gradual e proporcional, dependendo da evolução na Catalunha.

O plenário do Senado deve debater as propostas nesta sexta-feira e é esperada uma aprovação das medidas. O partido de Rajoy tem maioria absoluta no Congresso. Em seguida, o governo deve decidir quais as medidas a serem implementadas e quando. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo