Comentários de Trump sobre atentados são “repugnantes”, diz ministro iraniano

O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou hoje que os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Casa Branca após os ataques no país foram “repugnantes” e acusou os EUA de apoiar o terrorismo. “O povo iraniano rejeita esse tipo de alegação de amizade”, escreveu o chanceler em seu Twitter.

Na quarta-feira, Trump ofereceu condolências ao povo iraniano, após um ataque no Parlamento do país e ao mausoléu do aiatolá Khomeini em Teerã, deixando ao menos 17 mortos. Ao mesmo tempo, o presidente disse que “Estados que patrocinam o terrorismo podem acabar sendo vítimas do mal que promovem”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo