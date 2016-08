Com piche, filhotes de cachorro são grudados ao chão

Quatro cachorros foram encharcados com piche e colados ao chão, em Iasi, no noroeste da Romênia. Defensores de animais estão em alerta e suspeitam que uma pessoa da cidade pratica os propositalmente. As informações são do Mail Online.

Segundo o veterinário Sorin Piu, que cuidou dos animais, foi preciso o uso de anestesia para remover o piche. “Os filhotes estavam em uma condição grave mas agora eles estão estáveis”. Eles devem continuar internados por mais uma semana e, em seguida, encaminhados para a adoção.