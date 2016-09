Cidade italiana afetada por terremoto processa Charlie Hebdo por difamação

A cidade de Amatrice, a mais afetada pelo terremoto que matou dezenas de pessoas no mês passado na Itália, entrou com um processo contra a revista francesa Charlie Hebdo por difamação. A publicação ilustrou suas páginas com charges mostrando as vítimas da tragédia em camadas de lasanha.

“As charges são macabras, insensíveis e incompreensíveis”, afirmou Mario Cichetti, um advogado que representa a cidade. “Elas mostram desprezo pelas vítimas de um desastre natural”, completou. Um advogado da Charlie Hebdo, Richard Malka, disse que não vai comentar o caso até que a revista tenha sido formalmente notificada sobre o processo.

Para determinar se as alegações têm base, os promotores vão pedir uma investigação e, de acordo com o que for concluído, eles poderão optar por fazer acusações formais ou rejeitar o processo. Se o caso for para o tribunal, os acusadores poderão pedir compensações financeiras se atrelarem um processo civil ao procedimento. Segundo Cichetti, quaisquer ganhos monetários serão revertidos diretamente para as vítimas do terremoto. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo