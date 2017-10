CIA diz que Coreia do Norte está próxima de aperfeiçar capacidade nuclear

O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou que a Coreia do Norte está a meses de aperfeiçoar suas capacidades de armas nucleares

No entanto, ele disse que há uma diferença entre ter a capacidade de disparar um único míssil nuclear e a capacidade de produzir grandes quantidades de material cindível e desenvolver um arsenal dessas armas. De acordo com Pompeo, é importante para os EUA e seus aliados conseguirem parar as ambições nucleares do líder norte-coreano Kim Jong-un.

Pompeo afirmou que os EUA devem se comportar como se a Coreia do Norte estivesse a ponto de ter a capacidade de lançar um ataque nuclear. Os comentários foram feitos nesta quinta-feira, durante um fórum de segurança nacional em Washington. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo