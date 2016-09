China vai retomar importação de carne bovina dos EUA, diz premiê

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, prometeu retomar as importações de seu país de carne bovina dos Estados Unidos, em breve, dizendo que esse é um sinal da sinceridade de Pequim em melhores os laços comerciais com os norte-americanos. <p><p>Ao falar com grupos de empresários dos EUA em Nova York, na noite desta terça-feira, Li disse que em breve permitirá as negociações e que também reconhece que os EUA "produzem uma carne muito boa". "Então por que deveríamos negar essa escolha aos consumidores chineses", disse. <p><p>Embora o premiê não tenha dado uma data específica, grupos de comércio disseram anteriormente que as importações podem ser retomadas antes do final de 2016. A China proibiu a maioria das importações de carne americana desde 2003, quando a doença da vaca louca foi encontrada no gado. Fonte: Dow Jones Newswires. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo