China vai permitir que estrangeiros ampliem fatias em bancos domésticos

A China vai dar a bancos estrangeiros mais espaço para conduzir negócios no país, permitindo inclusive que ampliem fatias em instituições financeiras domésticas, segundo o chefe do órgão que regula o setor bancário chinês.

Guo Shuqing, que chefia a Comissão Reguladora Bancária da China (CBRC, pela sigla em inglês), disse hoje, às margens do Congresso do Partido Comunista chinês, que a diminuição da participação de mercado de bancos estrangeiros no país é um fator negativo e que a CBRC permitirá que esses bancos ofereçam mais serviços financeiros no mercado chinês.

Guo declarou ainda que a CBRC permitirá mais investidores privados no setor bancário, que é dominado pelo setor público.

O chefe da CBRC disse também que o órgão irá reforçar a inspeção de transferência de dívidas inadimplentes por bancos e procurar conter o aumento de dívidas ocultas no setor bancário.

Entre janeiro e setembro, os bancos chineses retiraram um total de 979,9 bilhões de yuans (US$ 147,9 bilhões) em empréstimos inadimplentes de seus balanços, detalhou Guo.

Segundo os últimos dados oficiais disponíveis, o índice de inadimplência da China caiu para 1,73% no fim do segundo trimestre, de 1,74% no começo do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo