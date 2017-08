China pede que EUA e Coreia do Norte ‘pisem no freio’

A China pediu aos Estados Unidos e à Coreia do Norte que “pisem nos freios” em relação a palavras e ações de ameaça e que trabalhem para uma resolução pacífica entre as duas partes.

O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, afirmou, em uma conversa telefônica nesta terça-feira com o ministro russo de Relações Exteriores, Sergey Lavrov, que Washington e Pyongyang não deveriam permitir que ninguém “desperte um incidente na porta deles”.

A China e a Rússia pediram que os EUA suspendam exercícios militares em grande escala e que a Coreia do Norte suspenda seus testes nucleares e de mísseis, como um primeiro passo para as negociações diretas.

Wang Yi comentou com Lavrov que as tensões poderiam aumentar de novo caso os EUA e a Coreia do Sul realizassem grandes exercícios militares em 21 de agosto. Ele disse que uma resolução da disputa por meio da força militar era “completamente inaceitável”. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo