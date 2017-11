China diz que nunca procurou intencionalmente ter superávit comercial com os EUA

O governo da China respondeu às observações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o déficit comercial de Washington com Pequim e disse que o país nunca procurou intencionalmente um superávit comercial e que alguns atritos são inevitáveis.

Na quarta-feira, Trump afirmou que o déficit comercial dos EUA com a China é “tão grande e ruim que é embaraçoso disse que número é esse”. Já nesta quinta-feira, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, disse que a China espera resolver as diferenças por meio de negociações para “garantir o crescimento sólido e constante do comércio bilateral e dos laços econômicos”.

Trump chega a Pequim na terça-feira para uma visita que faz parte de um giro de dez dias pela Ásia. O acesso ao comércio e ao mercado do país para os produtos americanos deve estar no topo da agenda. No ano passado, os EUA registraram déficit comercial de US$ 347 bilhões com a China. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo