Chile rejeita pedido dos EUA para cortar relações com a Coreia do Norte

O Chile rejeitou o pedido do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, para cortar todos os laços diplomáticos e comerciais com a Coreia do Norte. O pedido foi feito durante uma visita à nação sul-americana nesta semana.

O ministro chileno de Relações Exteriores, Heraldo Muñoz, disse que “nós não contemplamos” essa mudança e que “respeitamos o pedido dos EUA, mas o Chile irá manter as relações”.

Muñoz observou que o Chile “aplicou estritamente” todas as sanções impostas a Pyongyang, que foram impostas pelo Conselho de Segurança da organização das Nações Unidas (ONU) e caracterizou os laços com a Coreia do Norte como “distantes”.

Chile e Coreia do Norte não mantêm embaixadas nos países um do outro. O embaixador chileno na China é responsável por assuntos relacionados ao regime de Kim Jong-un. O comércio entre os dois países é de apenas US$ 27 milhões por ano, dos quais cerca de US$ 25 milhões são importações chilenas do país asiático. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo