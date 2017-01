Chile já registra 135 focos de incêndios florestais

Tweet no Twitter

As autoridades do Chile anunciaram neste sábado um aumento no número de incêndios que atingem o país há várias semanas. Ajuda internacional chega ao país, que enfrenta o maior desastre florestal de sua história.

O escritório nacional de emergências do Chile reportou 135 incêndios ativos no centro sul do país, 71 deles ainda em combate, 59 já contidos e cinco extintos. Na sexta-feira, havia 118 focos ativos.

O fogo já matou 11 pessoas e deixou mais de 2 mil desabrigados.

As condições climáticas não são muito favoráveis neste sábado, uma vez que combinam calor e vento.

A presidente chilena, Michelle Bachelet, confirmou neste sábado que um avião russo especializado estava a caminho para apoiar outra aeronave de grande porte no lançamento de jatos de água contra o fogo. Bachelet confirmou ainda a chegada de 287 brigadistas vindos de vários países, como México, Perú, Argentina, Panamá, Portugal, França e Espanha.

O combate aos focos de incêndio é dificultado pelas altas temperaturas, ventos e clima seco, mas há investigações em curso sobre a possibilidade de incêndios intencionais. Até o momento, 34 pessoas, todas chilenas, foram detidas como suspeitas. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo