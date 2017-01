Chile irá enfatizar integração com a Ásia após saída dos EUA do TPP

Tweet no Twitter

O ministro das Relações Exteriores do Chile, Heraldo Muñoz, disse hoje que o país irá enfatizar sua integração com os outros membros da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter retirado seu país do acordo.

Segundo Muñoz, o governo da presidente Michelle Bachelet não irá enviar, neste momento, o projeto do TPP para aprovação do Congresso chileno. “Sabemos que o TPP já não está mais sobre a mesa para discussão. Obviamente, não existe possibilidade de enviar um projeto que ainda inclua os EUA”, afirmou. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo