CEO do Goldman Sachs faz novo alerta sobre perigos do Brexit

O diretor executivo (CEO) do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, advertiu, pela segunda vez em duas semanas, sobre os perigos da saída do Reino Unido da União Europeia, processo conhecido como Brexit.

Nesta segunda-feira, Blankfein tuitou uma foto da vista aérea da sede do Goldman Sachs que está sendo construída em Londres, sugerindo que o banco, talvez, não possa preenchê-lo por completo quando ele for aberto em 2019. “Em Londres. O GS ainda está investindo em nossa grande e nova sede na Europa aqui. Esperando preenchê-lo, mas está muito fora do nosso controle. #Brexit”

Um tuíte anterior do CEO sugeriu que ele poderia estar gastando mais tempo em Frankfurt, onde o Goldman tem uma sede com 200 pessoas e que poderia ser muito maior devido ao Brexit. Diversos bancos internacionais com sede na UE em Londres estão considerando mudar algumas operações em outros lugares no bloco, em meio ao divórcio pendente da UE com o grupo de 28 países. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo