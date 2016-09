Casa Branca reforça apelo para Edward Snowden voltar aos EUA e encarar acusações

Tweet no Twitter

A Casa Branca emitiu um comunicado hoje no qual afirma que o presidente Barack Obama continua a acreditar que o ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) Edward Snowden deveria retornar aos Estados Unidos para encarar as acusações de ter vazado informações sigilosas.

Pessoas que apoiam Snowden estão fazendo pressão para que Obama conceda perdão a Snowden enquanto um novo filme sobre o caso está marcado para estrear nesta sexta-feira.

O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, reiterou a posição de Obama de que os vazamentos de Snowden “danificaram os Estados Unidos”, prejudicaram a segurança nacional e colocaram os americanos em risco. Ele reforçou que Snowden será tratado “de forma justa e consistente, de acordo com a lei” caso retorne ao solo americano.

Enquanto era engenheiro da NSA, em 2013, Snowden divulgou detalhes sigilosos do programa de monitoramento do governo norte-americano antes de fugir para a Rússia. Ele enfrenta acusações que podem colocá-lo na prisão durante 30 anos. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo