Casa Branca diz que governo Obama informou equipe de Trump sobre sanções

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Casa Branca disse que informou a equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os planos do governo Obama de aplicar novas sanções contra a Rússia devido a uma interferência de Moscou nas eleições presidenciais americanas.

Segundo o porta-voz da Casa Branca, Eric Schultz, o governo americano notificou um dos principais membros da equipe de transição de Trump nesta quinta-feira, antes que as sanções fossem anunciadas publicamente.

Ontem, Obama falou com Trump por telefone enquanto estava em férias no Havaí e os dois tiveram uma conversa “positiva”, segundo Schultz. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo