Casa Branca condena bloqueio a decreto anti-imigração de Trump

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou nesta terça-feira que a decisão de um juiz federal do Havaí de bloquear a mais recente versão do decreto anti-imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump é algo “perigosamente falho”.

Sanders afirmou que a decisão do Havaí “é um golpe nos esforços de Trump de manter o povo americano seguro e impor padrões de segurança mínimos para a entrada nos EUA”. Em uma declaração separada, o porta-voz do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês), Ian Prior, disse que apelará da decisão “rapidamente”.

As restrições foram estabelecidas para entrar em vigor nesta quarta-feira. Elas impõem um bloqueio à entrada de cidadãos do Chade, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Somália, Síria e Iêmen e a alguns funcionários do governo venezuelano e a suas famílias. De acordo com Sanders, as restrições são “vitais” para garantir que as nações estrangeiras cumpram os padrões de segurança impostos por Washington. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo