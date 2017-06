Cão é reprovado em treinamento de polícia por ser dócil demais

O cãozinho Gavel virou uma febre em Queensland, na Austrália, após ser reprovado nos treinamentos da polícia local. A alegação é que o animal era dócil demais para os serviços da corporação.

Segundo informações do jornal Sydney Morning Herald, o cão é muito sociável para as linhas de frente. Ele era frequentemente visto deitado com a barriga para cima, com o objetivo de receber carinho.

Mesmo com a reprovação, o cachorro da raça Pastor Alemão ganhou uma nova função na cidade: receber visitantes no Palácio do Governo de Queensland.

Além disso, Gavel já foi visto em entrevistas coletivas com o governador do Estado, Paul de Jersey.

O bichinho ganhou o título de ‘primeiro-cão oficial vice-régio da província’. Ele é visto frequentemente com um colete que leva o emblema do governo.

Fonte: Estadão Conteúdo