Câmara dos EUA deve votar lei para substituir Dodd-Frank em fevereiro

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos irá realizar pelo menos uma audiência em fevereiro sobre uma lei que pretende substituir a Dodd-Frank, disse o representante republicano Bill Huizenga.

Huizenga, que preside um comitê secundário de serviços financeiros com supervisão de mercados imobiliários, disse que a audiência será seguida por uma votação do projeto de lei, apelidado de Lei de Escolha, escrito pelo presidente do Comitê de Serviços Financeiros, Jeb Hensarling. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo