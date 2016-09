Califórnia aprove lei que proíbe SeaWorld reproduzir e fazer shows com orcas

O governador da Califórnia, Jerry Brown, aprovou uma lei que exige que o parque temático SeaWorld siga com seu plano de acabar com a reprodução e entretenimento com orcas.

O governador democrata disse nesta terça-feira que ele assinou a lei que torna crime qualquer indivíduo ou corporação reproduzir orcas em cativeiro, punível com uma multa de até US$ 100 mil.

Em março, a SeaWorld anunciou que já não permitiria mais a reprodução de orcas e entretenimentos com baleias em seus parques de diversões e disse que pretende se focar em projetos educacionais ao invés de oportunidades com as baleias existentes.

As novas exibições de orcas começarão no próximo ano no parque de San Diego, na Califórnia, antes de expandir com seus outros dois parques em 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo