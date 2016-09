Califórnia aprova lei que proíbe SeaWorld de criar orcas

Tweet no Twitter

O governador da Califórnia, Jerry Brown, aprovou uma nova legislação pedindo que o parque aquático SeaWorld dê continuidade ao plano de acabar com a procriação de orcas e seus shows. Entre os artigos da lei está a multa de até US$ 100 mil para qualquer pessoa ou empresa que criar orcas em cativeiro.

O SeaWorld anunciou em março deste ano que ia parar de criar orcas e explorar os shows das baleias em seus parques. A empresa planeja investir nas oportunidades educacionais com as orcas que já estão no parque.

Os novos mostruários das orcas serão inaugurados no ano que vem no SeaWorld de San Diego. Fonte: Dow Jones Newswires.

