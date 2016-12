Cachorro protege “namorada” em linha férrea após acidente

Após um acidente que debilitou a cadela Lucy em uma linha férrea em Uzhgorod, na Ucrânia, o seu “namorado” Panda não desgrudou da amada. O cachorro se juntou a ela no local do incidente e começo a protegê-la. Quando humanos se aproximavam, ele começava a latir e quando o trem apontava, o cachorro baixava o corpo da namorada. Mesmo ferida, com frio e sem alimentos por dois dias, com todos esses cuidados, Lucy conseguiu sobreviver.

O casal foi encontrado por Denis Malafeev. “É uma história tocante. Recebi a ligação de um amigo dizendo que havia dois cães na linha férrea por dias dias. Quando cheguei descobri que a fêmea estava ferida e não conseguia se mover. Mas o macho a protegia. Vi o trem se aproximando e fiquei desesperado. O cão ouviu a aproximação do trem e foi para perto dela, pressionando a cabeça dela na direção dos trilhos. O cão fez isso por dois dias”, narrou Denis ao “Daily Mail”.

“Não sei como chamar isso; instinto, amor, amizade, lealdade? Só de uma coisa tenho certeza, nem todas as pessoas fariam o mesmo”, completou ele. A cadela foi atendida e se recupera bem. Os donos de Lucy a Panda foram encontrados e receberam os cães de volta.