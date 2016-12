Britney Spears é ‘morta’ por grupo de hackers

A cantora Britney Spears foi ‘morta’ , nesta segunda-feira (26), por um grupo de hackers. Eles invadiram as contas do Twitter da gravadora Sony e do músico Bob Dylan e publicaram a hashtag “#RIPBritney 1981-2016” e “RIP britneyspears”. Minutos depois, a postagem dizia que a artista teria morrido em um acidente e que maiores informações seriam divulgadas em breve.

Os autores da invasão se identificaram meia hora depois, quando comunicaram, ainda nas contas invadidas, que “@britneyspears ainda está viva #OurMine”. Os mesmos hackers teriam invadido as contas de Jack Dorsey, do Twitter, Mark Zuckerberg, do Facebook, Sundar Pichai, do Google, John Hanke e de Niantic, criadora de “Pokémon Go”.

Atualmente, Britney não tem contrato com a Sony, que lançou seu último álbum, “Glory”, pela RCA Records. A gravadora confirmou a invasão à imprensa, e pediu desculpas à cantora. “O perfil no Twitter da Sony Music Entertainment foi comprometido. Isso foi corrigido. A Sony Music pede desculpas a Britney Spears e a seus fãs por qualquer confusão”.

Os perfis da Marvel, da Netflix e da revista Variety também já foram invadidos por esse mesmo grupo.