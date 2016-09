Britânicos podem precisar de visto para visitar países da UE após Brexit

O ministro da Imigração da Grã-Bretanha, Âmbar Rudd, disse que os cidadãos do Reino Unido podem ter que precisar de vistos para visitar países da União Europeia (UE) depois que o país decidiu deixar o bloco, movimento conhecido como “Brexit”.

Rudd disse que isso não seria desejável, “mas nós não podemos descartar esta hipótese”. Em entrevista à BBC neste domingo, Russ disse que tentará obter o melhor acordo com a UE, mas que seria uma “negociação de duas vias”.

A zona de Schengen da UE – que inclui a maioria das nações do bloco – possui um sistema de autorização eletrônica de viagem semelhante ao que os EUA utilizam para visitantes de países selecionados.

Os visitantes de fora da UE teriam que fazer este pedido online e pagar uma taxa antes de viajar. O porta-voz da imigração do Partido Trabalhista, Andy Burnham, disse que os comentários de Rudd “não vão tranquilizar as famílias comuns sobre o custo do Brexit”. Fonte: Associated Press

Fonte: Estadao Conteudo