Boston diz que está trabalhando para evitar violência em protestos

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A prefeita de Boston, Marty Walsh, e a polícia da cidade afirmaram que cerca de 500 funcionários irão trabalhar para garantir que não haja violência envolvendo pessoas que participarão de uma manifestação de liberdade de expressão e contraprotestos planejados neste fim de semana.

Walsh disse nesta sexta-feira que as autoridades “não irão tolerar nenhuma incitação de violência” na manifestação prevista para sábado, na cidade. A Boston Free Speech Coalition afirmou que sua manifestação no sábado não tem relação com supremacistas brancos e disse que não está aflita em relação a atos violentos em Charlottesville, na Virgínia, que deixaram uma mulher de 32 anos morta.

Os organizadores de um contraprotesto esperam entre 20 mil e 30 mil pessoas para se juntar a eles, em uma marcha de aproximadamente 3 quilômetros. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo