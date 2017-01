Bolívia pedirá explicações a embaixador da Argentina por declarações polêmicas

Tweet no Twitter

O governo boliviano pedirá explicações ao embaixador da Argentina em La Paz sobre declarações da ministra de segurança de seu país que relacionou cidadãos bolivianos, peruanos e paraguaios com o aumento do narcotráfico na Argentina.

O ministro Carlo Romero, disse hoje em uma coletiva de imprensa que o embaixador Normando Álvarez deve se manifestar dentro das próximas horas.

A ministra de Segurança da Argentina Patricia Bullrich, em entrevista a uma rádio de seu país, disse que 33% dos presos por delitos relacionados ao narcotráfico são da Bolívia, Peru e Paraguai e que o governo argentino vai endurecer o controle migratório e o ingresso de estrangeiros com passagem pela polícia, além de aplicar eventuais mecanismos de expulsão.

“Consideramos desafortunada a afirmação da ministra, porque não é respaldada por dados”, explicou Romero. “Rechaçamos a estigmatização que coincide com o discurso do presidente dos Estados Unidos, que é um discurso xenofóbico”, disse. Fonte: Associated Press.

