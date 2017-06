Boca de urna indica que partido de May perderá espaço no Parlamento britânico

O Partido Conservador continuará com maioria no Parlamento britânico, mas não terá maioria absoluta, de acordo com pesquisa de boca de urna encomendada pela BBC, ITV e Sky News aos institutos NOP e Ipsos, divulgada há pouco. O levantamento aponta que os conservadores devem alcançar 314 assentos, enquanto os trabalhistas devem conseguir 266.

Caso esse resultado seja confirmado, faltariam 12 vagas para que a primeira-ministra britânica, Theresa May, alcançasse os 326 lugares necessários para que a maioria fosse conquistada no Parlamento. Segundo o levantamento, o Partido Trabalhista ganharia 34 assentos, enquanto os conservadores perderiam 17. Já os liberais democratas ganhariam seis lugares e o partido que advoga pela independência da Escócia perderia 22 assentos. Com isso, caso esses três países se unam em uma coalizão, teriam exatamente a mesma quantidade de assentos dos conservadores: 314.

Caso a pesquisa de boca de urna seja confirmada, o resultado será conhecido como “Parlamento suspenso”, fazendo com que os conservadores precisassem organizar um governo de coalizão a fim de que Theresa May continue como primeira-ministra do Reino Unido. Ela convocou as atuais eleições no meio de abril, esperando expandir a maioria de 17 assentos dos conservadores e aumentar sua força diante das negociações da saída britânica da União Europeia – processo conhecido como Brexit.

Fonte: Estadao Conteudo