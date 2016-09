Bloqueio de ajuda humanitária na Síria viola o cessar-fogo, diz governo dos EUA

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Organização das Nações Unidas (ONU) culpou o regime sírio por deter carregamentos de ajuda humanitária para áreas controladas por rebeldes no país sitiado pelo governo, e os Estados Unidos disse que o atraso representou a violação do cessar-fogo com a Rússia.

O enviado especial da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, disse hoje que o governo do presidente Bashar al-Assad não providenciou as autorizações necessárias para 40 carregamentos de ajuda que estão prontos para partir da fronteira com a Turquia.

O secretário de imprensa para a Casa Branca, Josh Earnest, disse que os EUA estão profundamente preocupados que o regime Assad não permita o acesso de ajuda humanitária no país.

“Isso representa uma violação do acordo de cessar-fogo e é “responsabilidade direta do regime Assad e seus benfeitores em Moscou”, disse. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo