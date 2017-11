Bitcoin atinge marca de US$ 7.000 pela primeira vez

A moeda digital Bitcoin atingiu a marca de US$ 7.000 pela primeira vez hoje, acumulando alta de mais de 650% neste ano.

De acordo com a CoinDesk, a moeda chegou a ser cotada a US$ 7.351, mas logo retornou a patamar abaixo de US$ 7.000.

O movimento de hoje se deu em paralelo a uma onda de vendas em outras grandes moedas digitais: Ether caía 3%, para US$ 289; ripple recuava 1,4%, para US$ 0,20 e litecoin baixava 3%, para US$ 53. Já a Bitcoin Cash subia 11%, a US$ 549. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo