Bill e Hilary Clinton devem comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump

O ex-presidente dos EUA Bill Clinton e a candidata democrata à presidência em 2016, Hillary Clinton, devem comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito do país, Donald Trump, em 20 de janeiro. A informação foi dita por um porta-voz do bilionário.

Hillary tem se mantido longe da mídia desde que perdeu as eleições para Trump. Ela fez um discurso após sua derrota e reconheceu que sua decisão de aparecer “não foi a mais fácil”.

Durante a campanha, Trump e Hillary travaram uma batalha pela presidência dos EUA. Hillary chegou a dizer que o bilionário não tinha temperamento para o trabalho, enquanto Trump utilizou palavras ofensivas para retratar a democrata. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo