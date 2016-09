Ben Carson pede que eleitores negros apoiem Donald Trump

Ben Carson, assessor de Donald Trump, candidato á presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, afirmou neste domingo que os negros norte-americanos deveriam apoiar Trump como um agente de mudança, após décadas de falhas dos governos do Partido Democrata.

Carson, ex-concorrente de Trump pela nomeação do Partido Republicano, disse que o partido tradicionalmente cambaleou na luta pelos direitos das minorias, “incluindo com a comunidade afro-americana, porque eles sempre acharam que isso fosse território dos Democratas.”

“Donald Trump está mudando essa narrativa”, disse Carson, em entrevista ao canal de televisão Fox News, neste domingo.

Trump, tentando agradar a comunidade afro-americana, que no geral rejeita o candidato Republicano, visitou no sábado uma igreja negra e pediu por “uma agenda de direitos civis do nosso tempo.” Ele citou a discriminação e as desigualdades na educação, mercado de trabalho e segurança pública para os afro-americanos.

De acordo com pesquisas, Trump pode ficar com um número historicamente baixo de votos da comunidade negra nas eleições em novembro. Segundo um levantamento do Wall Street Journal/NBC, divulgado neste mês, ele tem 1% do apoio dos afro-americanos, enquanto Hillary, candidata do Partido Democrata, tem 91%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo