Bélgica diz que mantém Espanha informada e que não dará favores a Puigdemont

O governo belga afirmou que seguirá em contato com as autoridades da Espanha sobre a presença do líder deposto catalão Carles Puigdemont em seu território. O premiê belga, Charles Michel, disse nesta terça-feira que Puigdemont, que chegou a Bruxelas no dia anterior, não receberá nenhum favor especial.

Michel afirmou em comunicado que “o governo terá contatos diplomáticos regulares com a Espanha em relação às circunstâncias atuais”. A administração belga insiste que não fez nenhum esforço para encorajar Puigdemont a ir à Bélgica.

Puigdemont insistiu durante entrevista coletiva na terça-feira que não tinha planos de pedir asilo à Bélgica e que pretende retornar à Catalunha assim que as condições permitam. Ele disse que não foi a Bruxelas por ser a capital da Bélgica, mas sim por ser a sede das principais instituições da União Europeia. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo